¿cuáles pueden ser las causas?

La cefalea tusígena es un dolor de cabeza agudo, fuerte y breve que se produce principalmente en la frente y en la parte inferior de la nuca . Dura unos segundos o pocos minutos y después se reduce y desaparece. Se puede producir al agacharnos y también cuando tosemos, nos sonamos la nariz, estornudamos o reímos o lloramos fuertemente. Se trata de una cefalea benigna que, si no se acompaña de otros síntomas como alternaciones visuales, no tenemos de qué preocuparnos.

Según datos de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, el dolor de cabeza es un síntoma neurológico que afecta a alrededor de la mitad de la población. Los dolores de cabeza primarios, es decir, que son benignos y no esconden ninguna patología grave detrás representan hasta el 90% de los dolores de cabeza, siendo los más comunes la cefalea tensional (el 70% de las cefaleas) y la migraña (que afecta al 12-15% de la población). En resto lo componen la cefalea en racimos y otras cefaleas menos usuales y que se asocian a momentos concretos, como la cefalea en racimos, la hípnica, tusígena, de esfuerzo, sexual, etc.

