¿Cuál será el futuro de Trump en el Partido Republicano cuando deje la Casa Blanca? | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“Este ya no es el Partido Republicano. Este es el Partido Republicano de Donald Trump”, dijo su hijo, Donald Trump Jr., a la multitud el 6 de enero antes de que marchara hacia el Capitolio. “El movimiento MAGA no va (…) a ninguna parte”, dijo su otro hijo, Eric Trump, quien consideró que su padre “creó el mayor movimiento político en la historia de Estados Unidos”.

Y, por si eso no fuera suficiente, una posible avalancha de demandas lo espera después de que deje el cargo y no puede reclamar ya inmunidad presidencial ante un potencial enjuiciamiento.

En sus propios discursos, Trump y sus principales partidarios se han vuelto contra los republicanos que alguna vez fueron leales, incluidos el ex fiscal general William Barr y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, por no defenderlo.

