cuál ha sido el detonante y qué es lo que está en juego

“Evidentemente todo es posible en un régimen tan imprevisible como el de Nicolás Maduro, pero no creo que se llegue a ese extremo”, señala Malamud. “Ni siquiera con Chávez en los momentos más álgidos de la relación, inclusive después del ‘¿Por qué no te callas?’ se cortaron las relaciones”.

“Si Venezuela recuperara una senda de estabilidad económica, este tipo de ataques perderían razón de ser”, menciona. “Es una especie de buscar un culpable en culpas que no son de España, porque si Venezuela está así no es por culpa de España, que de hecho siempre que puede trata de ayudar como cabeza de naciones hispánicas”.

“Por el hecho de visitar un puesto fronterizo de esa naturaleza no comete ninguna injerencia en cuestiones de política interna”, estima Rocafont, de la Universidad Europea de Madrid. “Ahí hay un desastre humanitario internacional que también está afectando a Colombia, es un movimiento migratorio de cuatro millones de venezolanos. España no puede estar ajena a cuestiones de política hispanoamericana , históricamente siempre ha sido la madre patria, haría muy mal si se alejara de ese drama humanitario”.

