¿cuál es su explicación científica?

La explicación científica a este fenómeno no es sencilla. “Hay que tener algo claro: no hay una sola respuesta a este fenómeno. Lo que vemos aquí es la suma de muchos factores que coinciden para producir estas cinco tormentas tropicales al mismo tiempo”, afirmó el meteorólogo de British Weather Services, Jim Dale, a la BBC, según recoge la CNN.

You May Also Like