Sin embargo, los golpes de calor no se suelen dar por una exposición a una alta temperatura a corto plazo, sino que las muertes por olas de calor se dan como consecuencia de estrés térmico acumulado durante días o semanas, es decir por periodos más largos de exposición a temperaturas de entre 30 y 35 grados . Así, con 45 grados de temperatura ambiental, con el cuerpo bien hidratado y a la sombra, el cuerpo puede aguantar y no sufrir un golpe de calor.

