¿Cuál es la presión arterial normal en los niños? ¿Puede haber niños con hipertensión?

Según el documento de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ¿Hay que medir la presión arterial en niños? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Hipertensión arterial en niños y adolescentes en Atención Primaria, no es fácil concluir cuando un niño tiene una presión arterial dentro de los niveles normales pues así como en el caso de los adultos, el corte está basado en estudios epidemiológicos, en niños proviene de una definición estadística arbitraria que tiene en cuenta, la edad, el sexo y el tamaño corporal, por lo que no es posible utilizar un único punto de corte . Así, para dictaminar que un niño tiene una presión arterial (PA) normal se tiene en cuenta qué PA tiene la mayoría de los niños de su edad, peso y sexo. A partir de los 16 años, los parámetros son los mismos que en los adultos.

You May Also Like