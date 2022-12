cuál es la opción si tienes ahorros

Acumular el dinero para poder ir pagando gastos imprevistos o darse algún capricho es otra de las opciones a elegir, aunque lo cierto que esto va a depender de la cantidad de dinero de la que se disponga . Si los ahorros no son excesivos, se puede optar por esta situación para no arriesgarlo y tener siempre un colchón de dinero sobre el que apoyarse cuando surja algún imprevisto.

Está claro que tanto si se amortiza la hipoteca como si invierte el dinero con poco riesgo o se destina el dinero a un depósito de pensiones se consigue un beneficio real, aunque muchas personas, sobre todo las que no tienen mucho conocimiento sobre las finanzas, prefieren no tocar el dinero.

Puede parecer una buena idea y lo es, pero hay que tener en cuenta una de las grandes desventajas: el dinero no se puede tocar, en la mayoría de casos, hasta que no llegue la jubilación. De este modo, esta es solo una buena opción si estamos seguros que ese dinero no se va a necesitar a corto o medio plazo, tal y como indican desde Idealista.

You May Also Like