¿Cuál es la mejor vacuna para Panamá?

Es mi opinión que es muy improbable que la vacuna de Pfizer, a pesar de su alta eficacia, se mantenga como la vacuna preferida contra el Covid-19 por mucho tiempo debido a su dificultad de almacenaje y transporte. Después de todo, no importa cuán eficaz sea una vacuna, si no se puede transportar a los lugares más recónditos de nuestra nación, no va a darnos la cobertura requerida. Por otro lado, las vacunas basadas en adenovirus se convertirán en las vacunas preferidas una vez la eficacia de ellas se haya optimizado. Por esto, yo exhorto a las autoridades de nuestro país que traigan la vacuna de Oxford-Astrazeneca y que realicen las pruebas de optimización requeridas para garantizar su más alta eficacia.

Además de las vacunas basadas en mARN, la vacuna de Oxford-Astrazeneca fue recientemente aprobada por la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos de Salud (MHRA) del Reino Unido. A diferencia de la vacuna de Pfizer, esta vacuna consiste de un adenovirus no replicable que contiene una molécula de ADN que codifica por la proteína de pico del SARS-Cov-2. Un punto muy atractivo de esta vacuna es que no requiere congelación y se puede mantener en refrigeración normal. Por ende, se puede transportar muy fácilmente. Por esta razón y otras, la vacuna de Oxford-Astrazeneca es mucho más barata que la vacuna de Pfizer. Desafortunadamente los estudios publicados sobre la eficacia de esta vacuna dejan mucho por desear. En base a estos estudios, la eficacia puede ser del 60 al 90% después de dos dosis. Más estudios se requieren para saber realmente cual es la eficacia. Sin embargo, aun si la eficacia fuese cerca del 60% hay varias alternativas para incrementar la eficacia. Una posibilidad es incrementar el número de dosis de la vacuna y la otra es darla después de una primera dosis de la vacuna de Pfizer.

