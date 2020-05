¿Cuál es la manera más adecuada de llevar la mascarilla en el bolso o bolsillo?

En primer lugar, hay que saber que este tipo de mascarillas tienen una vida útil de entre 4 y 8 horas, tanto para uso intermitente, como continuado. En caso de que esté humedecida o no permita la respiración, hay que desecharla. De este modo, no se recomienda llevar este tipo de mascarillas durante más de 6 horas seguidas porque la humedad puede hacer que pierdan eficacia.

