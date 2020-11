Cuál es la gran diferencia entre las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19

“Esta vacuna presenta la oportunidad de ser usada en consultorios médicos, farmacias y puntos de vacunación”, indicó al New York Times el experto en enfermedades infecciosas William Schaffner, quien añadió que no sería una sorpresa si, en caso de que ambas fórmulas sean aprobadas, los responsables sanitarios opten por la de Moderna.

