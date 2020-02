No hay una serie de criterios para decidir el cambio de epidemia a pandemia, sino que la OMS se basa en las evaluaciones nacionales de cada país y en función de eso decide que es pertinente convocar a un comité de expertos de emergencia. Este comité valora toda la información disponible, calcula los riesgos y estima la necesidad de declarar o no una pandemia mundial. Las directrices se revisaron en 2013 tras detectarse que en 2009 con la crisis de la gripe H1N1, conocida como la gripe A, se declaró una pandemia en base a unas estimaciones que nunca se dieron.

You May Also Like