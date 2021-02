Cuál es la diferencia entre prejubilación y jubilación anticipada

“En contextos de despidos colectivos, el empresario y el trabajador, cercano a la edad de jubilación, que no puede acceder a la jubilación por edad y por no acreditar el número suficiente de años cotizados, pueden acordar la baja en la empresa a cambio de una indemnización”, añaden.

Los casos más frecuentes de prejubilación en empresas están relacionados con trabajadores que se aproximan a la edad ordinaria de jubilación, pero que todavía no pueden acogerse a la anticipada. Por tanto, no recibirá ninguna pensión contributiva por parte del Estado.

Entre las causas ajenas y no voluntarias, una de las más comunes es la derivada del cese no voluntario en el trabajo “como consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral”, explica la Seguridad Social.

