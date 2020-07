¿Cuál es la diferencia entre el delito de blanqueo de capitales y el delito de receptación?

Por tanto, ambos presuponen la existencia “de un delito precedente que ha producido ganancias a sus autores” . No obstante, la diferencia principal se basa en que la receptación “exige que sea en todo caso un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico”, mientras que el blanqueo de capitales radica en cometer cualquier actividad delictiva, no solo patrimonial , como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, tal y como informan en el despacho Ius & Lex Abogados.

