¿Cuál es el secreto de los números panameños en la pandemia?

A pesar de los números actuales, Panamá sigue teniendo más fallecidos que países de población semejante como Uruguay y Costa Rica. Es posible que nosotros hayamos sido más fieles en el conteo de casos, pero queda claro que sin las ventajas naturales, históricas y culturales estaríamos enfrentados en una situación mucho peor. No cantemos victoria, sigamos con las mascarillas, el alcohol, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Todavía no es tiempo de celebrar.

