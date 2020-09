¿Cuál es el riesgo real de cáncer por el uso de tintes en casa?

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa. Pero los autores dicen que sus hallazgos “ofrecen cierta tranquilidad frente a las preocupaciones de que el uso personal de tintes permanentes para el cabello pueda estar asociado con un mayor riesgo de cáncer o mortalidad”. No obstante, agregan que las asociaciones positivas de algunos cánceres con diferentes tipos de color de cabello justifican una mayor investigación.

Para comprender mejor el riesgo de cáncer por el uso de tintes personales para el cabello, los investigadores analizaron datos de 117.200 mujeres del ‘Nurses Health Study’, con base en el Brigham and Women’s Hospital de Boston, un gran estudio de cohorte prospectivo, que incluye evaluaciones de exposición al tinte del cabello. Las mujeres no tenían cáncer al comienzo del estudio y se les dio seguimiento durante 36 años.

Si bien la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la exposición ocupacional a tintes para el cabello como un carcinógeno probable , no hay ninguna advertencia sobre su uso en casa porque la evidencia existente no es concluyente.

Las mujeres y hombres que usan productos de tinte permanente para el cabello para teñirse en casa no experimentan un mayor riesgo de padecer la mayoría de los cánceres ni una mayor mortalidad relacionada con el cáncer, según un estudio publicado este miércoles en la revista The BMJ.

