¿Cuál es el perfil del consumidor en España?

Analizar al potencial consumidor, saber qué le preocupa y conocer sus expectativas es la única manera de adelantarse a sus futuras necesidades y reorientar las estrategias de las empresas para tener éxito. Es decir, conocer a los clientes y trabajar para resultarles útiles.

Para conseguir esta información, el equipo de Market Insights de Google, en colaboración con The Cocktail Analysis, ha llevado a cabo un estudio sobre los consumidores españoles que irá actualizando mes a mes en el site Think with Google, donde publicarán sus resultados. El estudio de este mes permite obtener aprendizajes a través de los cuáles mejorar las estrategias en un entorno inestable como el actual.

Cabe destacar cómo los datos del estudio demuestran que durante los primeros días de septiembre, las emociones más comunes eran el desconcierto, la resignación y la frustración. El regreso de unas vacaciones “atípicas” que no han servido para “recargar del todo las pilas” ha provocado que la vuelta a una situación que no es la ideal y supone nuevos retos genere consumidores cansados y frustrados. A pesar de este panorama tan pesimista, hay temas e intereses que están creciendo: cambios de residencia, teletrabajo o educación, por ejemplo. Si quieres conocer más datos de este interesante estudio, puedes consultar la publicación completa en el site Think with Google.