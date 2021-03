Cuál es el mes apropiado para empezar a lavar los dientes del bebé

En este sentido, se deben proteger los dientes desde las primeras semanas y para ello la AEP ofrece las siguientes recomendaciones : no dejar nunca dormir al bebé con un biberón de leche o con cualquier otro líquido azucarado; evitar las tomas prolongadas y continuas nocturnas de lactancia materna después de la erupción de los primeros dientes, y no mojar el chupete en azúcar, miel u otros líquidos dulces.

