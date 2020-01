¿Cuál es el mejor país del mundo para criar a un hijo?

No hay sorpresas. Si los daneses pagan con mucho gusto impuestos altos es porque obtienen a cambio unos servicios de salud pública, de educación pública y de prestaciones públicas de alta calidad. Se paga mucho porque se recibe mucho. Así lo explica el informe anual Best Countries Report, que acaba de publicar su clasificación referente a 2020 y sitúa a Dinamarca como mejor país para formar una familia y criar a los hijos .

