¿Cuál es el calzado más adecuado para los niños cuando comienzan a dar sus primeros pasos?

Además, el estudio insiste en que a día de hoy no se han encontrado evidencias que sustenten las afirmaciones que vinculan el aporte de estabilidad del calzado convencional o del calzado biogateo a un efecto perjudicial para la salud futura de los pies. “El calzado más adecuado para esta etapa es aquel que, además de proteger al niño del frío y del entorno cuando no es seguro, tiene una estructura funcional mínima adecuada para permitir la movilidad del pie sin reducir el control de la marcha”, concluye el trabajo del IBV.

You May Also Like