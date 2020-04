¿Cuál de estas seis sagas literarias de fantasía y ciencia ficción merece el primer puesto?

En un futuro distópico no muy lejano ideado por Suzanne Collins, una guerra ha dividido el mundo en distritos concéntricos pero dispares: el centro rezuma riqueza mientras las afueras sobreviven con escasos recursos. Pero ese no es el único castigo de los estados más pobres tras su sublevación: cada año dos jóvenes de cada distrito son elegidos para luchar en un show televisado en el que o ganas, o mueres.

Varias generaciones de niños (y no tan niños) han crecido con ‘Harry Potter, El niño que sobrevivió’ encarnado en el bien y ‘El-que-no-debe-ser-nombrado’, en el mal. Y, aunque hace tiempo que no tengan 11 años, todavía hay quien sigue esperando su carta a Hogwarts. ¿Eres de esos? Seguro que disfrutas releyendo la obra de J. K. Rowling.

Lucha de titanes literaria: de entre todas las más afamadas sagas de fantasía y ciencia ficción juvenil, ¿con cuál te quedarías si solo pudieses elegir una? Este 23 de abril es un peculiar Día del Libro, por lo que hemos pensado que es un día tan bueno como otro cualquier otro para volver a libros que se han ganado el título de clásicos. Tanto si te sirve para reencontrarte con ese ‘yo’ del pasado que devoró estas obras literarias, como si le permites a tu ‘yo’ del presente deleitarse con historias de las que todavía no se había no había formado parte y que forman parte del catálogo de la literatura fantástica y de ciencia ficción juvenil, será un buen homenaje para la literatura.

