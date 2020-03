CSS suspende temporalmente pago a proveedores

En algunos casos, los proveedores habían recibido llamadas informando de que los cheques estaban listos, pero se encontraron con la ventanilla cerrada y no pudieron cobrar, lo que tiene un efecto en sus flujos de caja en una situación especialmente sensible como la que se vive actualmente en la economía.

“Los pagos a los proveedores son un compromiso y no se van a evadir, pero necesitamos reorganizar la parte interna y no incurrir en en errores. Oportunamente se anunciará cómo se procede hacer los pagos”, apuntaron desde la entidad.

You May Also Like