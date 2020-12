CSS suspende atenciones de consulta externa y cirugías electivas en Panamá y Panamá Oeste

Esto, en virtud al Decreto Ejecutivo 1686 del 28 de diciembre de 2020, que establece medidas sanitarias para la restricción de movilización ciudadana en estas dos provincias. Las medidas, que comenzarán a regir a partir de las 5:01 a.m. del 4 de enero de 2021 y hasta las 5:00 a.m. del 14 de enero, fueron adoptadas ante el incremento de casos y muertes por el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

