CSS se concentrará en inversiones este año

“La Caja no está en quiebra, y hay muchas formas de incrementar los ingresos y estamos trabajando en ese sentido”, reiteró el director de la entidad social que señala que el seguro está sólido y que el único programa que presenta números rojos es el subsistema de beneficio definido del IVM, cuyas reservas se agotarían en el año 2023 de no tomarse correctivos en el corto plazo.

