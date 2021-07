CSS pagó a FCC el 62% del costo de la Ciudad de la Salud

“Esta obra comenzó con un gobierno que no le dio supervisión y no la concluyó cuando ameritaba. Luego, vino otro gobierno que la desechó y ahora este gobierno trata de empatarla para que avance”, sostuvo.

“Yo no empecé este proyecto, pero es mi deber terminarlo. Esto [Ciudad de la Salud] es un mal ejemplo de una obra pública y debe quedarnos como lección. Si nosotros seguimos peleando, esto tomará su buen par de años y el pueblo seguirá sufriendo”, remarcó Lau Cortés, y aclaró que no se deberá indemnizar a FCC.

En palabras del también médico, no concluir la Ciudad de la Salud sería un “acto de irresponsabilidad” y esta obra es un ejemplo claro de no responder al clamor de la sociedad y pensar sólo como gobierno cada cinco años.

“El no haber llegado a un acuerdo como este implica, primero, perder el dinero que se ha invertido hasta el momento en la obra. También implica que no estamos cumpliendo con la sociedad panameña, que requiere una cantidad innumerable de servicios médicos”, acotó.

