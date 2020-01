CSS: la caótica automatización | La Prensa Panamá

Como consecuencia de las ineficiencias, no fue hasta la última semana de diciembre de 2019 que se pudo obtener el estado financiero no auditado de 2018.

Esto ocurre porque las unidades responsables de estos programas tecnológicos no llevan el control de sus contratos de servicios y se administran en base a crisis y no según procesos de planificación.

Lau Cortés advierte que en la última década se destinaron $176 millones a sistemas de computación que no se comunican entre sí o no se utilizan de forma eficiente.

