CSS justifica sobreprecios en hospital Covid; la Contraloría guarda silencio

“ Tal como es de su conocimiento y las respuestas ya dadas por la entidad, el acto público tenía como objeto la habilitación del área para abrir una sala para pacientes con COVID-19. La habilitación incluía diseño, construcción de obra, suministro de equipo médico y no médico, mantenimiento y garantía de equipos y sistemas. No se adquieren productos por precio individualizado. La contratación para la habilitación de los edificios 3A y 4G en Ciudad de la Salud es global” .

You May Also Like