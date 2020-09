CSS justifica parto de indígena en pasillo de la sala de urgencia (Video)

Por lo que se le indicó a la joven y a sus familiares, que de presentar contracciones fuertes, con más frecuencia , avisará de inmediato a los médicos. Debido a que la sala de parto se encontraba a su mayor capacidad en ese momento. Lamentablemente la joven no avisó al sentir más fuerte las contracciones, lo que originó que diera a luz en el pasillo de la sala de urgencia obstétricas. El personal de salud al percatarse de la situación de inmediato asistió el parto, llevando a cabo todos los procedimientos y cuidados necesarios, por lo que la mujer y el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Pese a esta explicación, han llovido las críticas en redes sociales a favor y en contra. Unos señalan al personal insensible que atiende en este nosocomio de la CSS y otros indican que la mujer indígena al no hablar el idioma español, solo dialecto, no aviso a tiempo que el bebé venía ya.

