CSS investiga incidente en Policlínica de Arraiján, lamenta lo sucedido y advierte que no tolerarán actos violentos 

A través de un comunicado la Caja de Seguro Social (CSS), dejó por sentado que no se tolerarán actos violentos que atenten contra la vida y la seguridad de las personas, esto luego de registrarse un hecho calificado por la entidad como “bochornoso”, entre un miembro del equipo de seguridad de la Policlinica Dr. Daniel Gomez Chetro y un ciudadano. En el vídeo que ha sido difundido entre las redes sociales se ve claramente cuando el seguridad, luego de un par de palabras, pierde el control y empieza a pegarle a un ciudadano con un palo y luego con la persona que está grabando también inicia un forcejeo. El ciudadano que grababa le dijo a los seguridad que eran abusivos y que no intentara pegarle. De acuerdo con el comunicado que emitió la entidad, se iniciarán las investigaciones pertinentes sobre este caso y se tomarán las medidas administrativas que correspondan. La Caja de Seguro Social manifestó que están comprometidos con la buena atención y tolerarán que por casos aislados, se afecte la labor que en su mayoría realizan los colaboradores de la institución por el bien de los ciudadanos. MÁS INFORMACIÓN

You May Also Like