CSS incrementa capacidad de camas por el aumento de los casos de la Covid-19 en Chiriquí

“En los próximos días estaremos incorporando las 70 camas adicionales a la sala Covid-19 y unos 20 ventiladores que reforzarán la dotación, 34 camas de cuidados intensivos y otras 40 camas de cuidados respiratorios, esperemos no utilizar estas camas, por lo que instamos a la población a no bajar la guardia y sigan manteniendo las medidas de bioseguridad”, expresó el galeno.

