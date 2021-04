CSS, destructivo misil | La Prensa Panamá

Los errores se pagan a veces a precio de ganga, pero resultan muy costosos cuando nos estamos jugamos el mando del país. El calendario no se detiene, el reloj no para. La calle está caliente, la tropa roja estrena banderolas y botas nuevas, maneja el billete armando a discreción manifestaciones y bloqueos del transporte. La policía, que no se meta para garantizar la paz… (del Suntracs).

