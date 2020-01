CSS admite que reservas de pensiones se utilizan desde hace dos años

Reiteró que que la entidad de no será privatizada y se deben tener las herramientas claras y concretas para poder entonces convocar un diálogo constructivo y participativo. “No vamos a ir con una idea preconcebida [al diálogo] ni a imponer ninguna posición, está administración no permitirá ninguna acción que vaya en contra de los interés de jubilados, pensionados y asegurados, esta institución no será privatizada”, sentenció.

