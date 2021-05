CSS: 26 mil 280 nombramientos en los últimos 12 años

En los últimos 12 años, a la planilla de la Caja de Seguro Social (CSS) ingresaron 26 mil 280 colaboradores nuevos, entre personal de salud y administrativo.

Un diagnóstico presentado en la mesa de diálogo sobre el recurso humano que labora en esa entidad revela que en la planilla hay 35 mil 946 servidores públicos y que cada mes se paga al personal $66 millones, unos $792 millones al año.

Dentro de ese recurso humano hay 6 mil 832 servidores públicos jubilados, de los cuales 4 mil 733 son mujeres y 2 mil 99, hombres. A esto hay que agregar que otros mil 751 trabajadores están por jubilarse entre 2021 y 2022. Ambos grupos representan casi un 24% de todo el personal de la CSS.

Según el director de la entidad, Enrique Lau Cortés, durante su gestión se han nombrado 2 mil 635 nuevos colaboradores, de los cuales el 82% corresponde a personal de salud, en su mayoría para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Aida de Maduro, representante de la empresa privada en la junta directiva de la CSS, cuestionó los nombramientos políticos que aumentan la planilla y consideró que debe darse una renovación del recurso humano.

La planilla de la CSS cuesta $66 millones por mes

Médicos, empresarios y miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) coinciden en que la planilla de la entidad no puede seguir creciendo a razón de más de 10 mil nuevos nombramientos durante cada administración gubernamental.

Y es que eso es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 12 años.

Un diagnóstico elaborado por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de la CSS revela que la planilla la conforman 35 mil 946 colaboradores, que cuestan a esta entidad $66 millones por mes.

Del total de funcionarios, cerca de un 55% corresponde a personal de salud, y el 45% restante, a administrativo.

El informe precisa que en los últimos 12 años, es decir, entre 2009 y 2021, han sido nombradas 26 mil 280 personas de la siguiente manera: entre 2009 y 2014 contrataron a 10 mil 736; de 2014 a 2019, a 12 mil 909, y en lo que va de la actual administración, 2 mil 635.

La CSS cuenta con una planilla de 35 mil 946 funcionarios, de los cuales un 55% corresponde a personal de salud, mientras que el otro 45% es personal administrativo. Dirigentes médicos consideran que la planilla actual es elevada y se deben establecer regulaciones en el tema. Roberto Cisneros

Tipo de nombramientos

Uno de los temas que más se cuestiona dentro de la CSS es el tipo de servidor público que se contrata y la función que va a desempeñar, ya que en algunas ocasiones suele nombrarse a más personal administrativo que de salud.

Para tener una idea de esta realidad, durante el periodo 2009-2014, del total de las contrataciones, 5 mil 125 fueron administrativos, y 5 mil 611, de personal de salud; mientras que en el lapso comprendido entre 2014 y 2019, 6 mil 84 de los nombramientos correspondieron a administrativos y 6 mil 825 a personal de salud.

En esta nueva administración —de octubre de 2019 hasta la fecha— han sido contratados 481 administrativos y 2 mil 154 personas del sector salud, muchos de ellos en medio de la pandemia de la Covid-19.

Según el director de la entidad, Enrique Lau Cortés, parte del personal administrativo contratado en su gestión lleva a cabo labores sanitarias, entre ellos camilleros o los que alimentan a los pacientes.

“Ellos se consideran administrativos, pero realizan labores sanitarias. El 50% de mis nombramientos ocurrió durante la pandemia, no sólo para hacer frente a ese escenario, si no para brindar atención a los pacientes crónicos también”, acotó.

En palabras de Lau Cortés, han sido “muy prudentes” en el tema de los nuevos nombramientos y de momento cuentan con una cantidad de recurso humano que se encuentra atendiendo dos frentes de pacientes: los contagiados con Covid-19 y los que padecen otro tipo de enfermedades.

Estos datos estadísticos fueron presentados en la mesa de diálogo por la CSS y parte de las conclusiones que arrojó el diagnóstico de la planilla es que “no se cuenta con un reglamento de concurso para ingreso a todos los puestos” y que se debe seleccionar a personas con mejores competencias.

Jubilados

Otro de los dilemas que enfrenta la planilla de la CSS es que en la entidad laboran 6 mil 832 servidores públicos jubilados, de los cuales 4 mil 733 son mujeres y 2 mil 99, hombres. A esto hay que agregar que otros mil 751 trabajadores están por jubilarse entre 2021 y 2022.

Este grupo representa casi un 24% del total de la planilla de la CSS.

La presidenta de la junta directiva de la CSS, Esmeralda Buchanan, reconoció que si son una entidad que brinda salud deben contar con más personal de salud que administrativos.

“Ante la pandemia de la Covid-19, se han tenido que hacer nuevos nombramiento. No obstante, lo ideal y lo correcto es que la entidad haga un análisis del servicio que se presta y dónde se requiere al funcionario”, dijo.

Sobre las personas jubiladas que trabajan en la CSS, subrayó que la norma no se lo impide. “Yo me jubilé y me retiré del sistema, porque hay que dar paso al relevo generacional. Esa fue una decisión mía, pero mi realidad no es la misma que la de los demás”, puntualizó.

Aida de Maduro, representante de la empresa privada en la junta directiva de la CSS, calificó como “excesiva” la planilla.

A juicio de Maduro, se necesita hacer un cambio generacional dentro de la entidad. “Requerimos ese relevo para cumplir las funciones de la CSS en pleno siglo XXI. La institución requiere un cambio urgente, así como acabar con los nombramientos políticos que aumentan la planilla”, acotó la empresaria.

Para Domingo Moreno, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, es evidente que el Seguro Social podría trabajar con menos planilla y buscar personal que realmente sea productivo en cada una de las áreas.

“Esa planilla tiene que sufrir cambios que permitan medir la productividad, del punto de vista cuantitativo y cualitativo”, apuntó.