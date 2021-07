CSJ permite el avance de nueva investigación a Odebrecht

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitirá a la Fiscalía Especial Anticorrupción seguir una nueva línea de investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con la constructora Odebrecht.

Se trata de las pesquisas ligadas con el supuesto desvío de fondos de la empresa, a través de sociedades que aperturaron cuentas en Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Antigua y Barbuda.

En este caso, la fiscalía aún no ha imputado cargos, pues se encuentra en la fase de recabar elementos de convicción y vinculación.

La fiscalía tiene vía libre para otra pesquisa de Odebrecht

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso contra el fallo del 21 de marzo de este año, que concedió un amparo de garantías constitucionales a la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling, para seguir una línea de investigación relacionada con los sobornos que pagó Odebrecht, a través de cuentas ubicadas en Suiza, Islas Vírgenes Británicas y Antigua y Barbuda.

El fallo del pasado 20 de mayo, con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, rechazó la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el abogado Celso Arenas Vives, en representación de Iván Guillermo González Vial, mencionado en esta investigación.

Argumentos

La sentencia argumenta que el recurso busca discutir nuevamente el tema planteado en el amparo de garantías. Precisa que, en reiteradas ocasiones, el pleno de la Corte ha señalado que la figura de aclaración de sentencia no puede ser considerada como otra instancia en la que se puedan debatir las razones por las cuales se negaron las pretensiones del demandante.

Los magistrados también consideraron que la aclaración de sentencia solo procede con relación a la parte resolutiva de la decisión judicial y únicamente para esclarecer frases oscuras, de doble sentido, o cuando se haya incurrido en errores aritméticos. Añadieron que un fallo de la Corte solo puede ser reformado en lo accesorio, es decir, en lo concerniente a los intereses, daños, perjuicios o costas, de acuerdo con lo que plantea el artículo 999 del Código Judicial.

El comienzo

El fallo de la Corte de marzo de este año permitió a Sterling continuar una línea de investigación relacionada con el caso Odebrecht, que no estaba incluida en el expediente principal, en ese momento radicado en el Juzgado Decimosegundo Penal, hoy Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. La fiscal Sterling objetó dos incidentes de controversia que fueron acogidos por el Juzgado Cuarto Penal, que dejaban sin efecto la investigación.

La defensa de González alegó ante el juzgado que, como parte de las pesquisas por los presuntos ilícitos cometidos por Odebrecht, la fiscalía efectuó diligencias con miras a investigar empresas y sociedades ligadas a su cliente, sin que éste tuviera un defensor que lo representara.

Según los abogados de González, entre esas diligencias figuraban asistencias judiciales solicitadas por la fiscalía a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas y Antigua y Barbuda, violando con ello las normas de igualdad procesal.

Sin embargo, la Corte concluyó que si bien el debido proceso y los convenios internacionales reconocen el derecho de toda persona de nombrar un abogado cuando se le señale como parte de una investigación, en este caso quedó acreditado que cuando el Ministerio Público solicitó las asistencias internacionales no manejaba elementos que permitieran determinar de manera clara la vinculación de personas con los ilícitos.

Esta investigación inició en 2017, a partir de información aportada por las autoridades suizas, y guarda relación con actividades de las sociedades Flerigan International Ltd., Klienfeld Services Ltd. e Innovation Research Engineering and Development.

De acuerdo con una investigación de este diario, Odebrecht dio $2.8 millones a alias Canario, a través de Flerigan International Ltd., mientras que Klienfeld Services Ltd. e Innovation Research Engineering and Development alimentaron cuentas de sociedades ligadas a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Klienfeld Services Ltd. e Innovation Research Engineering and Development también depositaron dinero en sociedades ligadas al Partido Panameñista.

Según revelaron las autoridades de Suiza a sus homólogas en Panamá, transacciones de la sociedad Flerigan International Ltd. se habrían reflejado en bancos de Islas Vírgenes Británicas y Antigua y Barbuda, de allí las asistencias solicitadas a las autoridades de esos países.

La alerta fue dada a Panamá por sus homólogos de Costa Rica, quienes investigaban una serie de sociedades relacionadas con Odebrecht. Este proceso no forma parte de la investigación que siguió la Fiscalía Especial Anticorrupción por los sobornos que pagó la constructora brasilera. A propósito de esta pesquisa, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales aún no ha fijado fecha de audiencia preliminar para evaluar las evidencias recogidas por la fiscalía.

Por este caso, el Ministerio Público solicitó juicio para 50 personas; 12 de ellas son exfuncionarios. Entre los llamados a juicio (según la vista fiscal) figuran los expresidentes Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).