CSJ cercena derechos de la mujer

El sistema jurídico panameño no es casuístico, por lo que un fallo futuro no tiene porqué seguir este dictamen. Sin embargo, la mayoría masculina de la Corte está telegrafiando su sentir y su estructura interpretativa para otros temas. Este fallo es una simulación del debate sobre el aborto y el matrimonio igualitario.

En la página 16 del fallo, se ofrece el razonamiento de esta pieza de jurisprudencia. Según los cinco varones, la norma que rige la esterilización femenina, es en realidad una norma sobre los servicios públicos de salud. Señalan que tras leer las normas demandadas no perciben “ alguna prohibición que impida a las mujeres ejercer libremente su sexualidad. Tampoco se desprende de estas alguna intromisión o limitación en la autonomía sexual de la mujer por cuanto que las mismas no le prohíben acceder a la esterilización si así lo desea y no invade su libertad de elección en ese ámbito de la vida privada, únicamente regula la forma en que el servicio de esterilización será dispensado toda vez que el Estado debe procurar una adecuada y eficiente distribución de recursos.”

La entonces jefa del Ministerio Público (MP) Kenia Porcell emitió su opinión a pedido de la Corte, coincidiendo en gran medida con los argumentos de Méndez Illueca. Según Porcell “… la infracción de los artículo 4, 17 y 19 de la Constitución, se produce desde el momento en que se establece un trato diferenciado entre los beneficiarios de un servicio público, aún cuando esta desigualdad, no se ampara en la protección de los individuos ante la posible amenaza de algún derecho conexo de grupos minoritarios o vulnerables; sino en el momento y las circunstancias en que uno u otro género puede acceder voluntariamente al mismo servicio de salud, poniendo en desventaja a la mujer, por cuanto impone requisitos no previstos para el varón”.

You May Also Like