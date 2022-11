Cruz Beckham ultima su desembarco en la música

En el caso de Cruz, el tercer y último hijo varón del matrimonio entre David y Victoria Beckham, está claro: a sus 17 años tiene entre ceja y ceja seguir los pasos de su madre y hacerse un hueco en el mundo de la música. No por nada ha comenzado a trabajar con uno de los productores musicales más importantes del mundo: Max Wolfgang.

Aunque ya hizo sus pinitos en 2016 trabajando con el productor de Justin Bieber en un proyecto benéfico, su juventud e inexperiencia le hicieron ponerse las pilas durante este tiempo, en los que ha aprendido no solo a cantar sino a tocar varios instrumentos.

Es cierto que también intentó hacerse un hueco como modelo, si bien una de sus primeras sesiones fue objeto de polémica por la evidente sexualización de un menor de edad. De ahí que volviese a la senda de las partituras y que, entre otras cosas, le cautivara, en el pasado Festival de Eurovisión la canción Space Man, del británico Sam Ryder, y que quedó en segunda posición.





Es por ello que el hermano de Brooklyn, Romeo y Harper Seven ya ha contactado con su productor y letrista de la canción, Max Wolfgang, para trabajar juntos de cara a su desembarco en el mundo de la música. Además, investigando sobre Max McElligott, el verdadero nombre del músico de 35 años, ha descubierto que se trata de una de las voces más consolidadas en la industria.

Aparte de tener su propio grupo, Wolf Gang (de ahí su apodo), Max ha trabajado con BTS, Celine Dion, The Vaccines, Sea Girls, Rudimental, Winona Oak, Mcklemore, Years & Years, BlackPink o Ashnikko, entre otros. Una fuente le ha asegurado a la columna Bizarre, de The Mail on Sunday, que Cruz Beckham no puede estar más entusiasmado con la idea.





“Se quedó impresionado por la actuación de Sam [Ryder] en Eurovisión y sintió una conexión con la forma de escribir que tiene Max, pensando que encajaría a la perfección con la atmósfera musical que buscaba, y le preguntó si le podía organizar una sesión privada”, ha contado el informante.

Según el mismo, Max Wolfgang “escuchó algunas de las demos” en las que Cruz Beckham “ha estado trabajando” en los últimos meses y, cuando acabó, se le vio “muy emocionado por colaborar”. “De verdad que estaba sorprendido por el talento musical” de Cruz, ha añadido la fuente.

No hay que olvidar que, recientemente, la compañía Tap Music le ha incluido en su cartera, en la cual ya hay otros nombres, una compañía de gestión que también cuenta con clientes como Ellie Goulding, Lana del Rey, Noah Cyrus, Daniel Blume, Mabel, Julia Stone o Leigh-Anne Pinnock.