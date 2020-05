Cruz Azul se vuelve tendencia ante posible cancelación del Clausura

En caso de que se cancele el torneo, ya se ha mencionado que el Clausura 2020 quedaría sin campeón, como ocurrió en las categorías Sub 17 y Sub 20 o en el Ascenso MX del balompié mexicano. Además que la propia Concacaf recomendó a México dejar el certamen acéfalo, sino es posible concluirlo.

