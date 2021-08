Cruz Azul | Santiago Giménez también fue convocado para el Juego de Estrellas entre Liga MX y MLS

Otros elementos celestes que verán acción este miércoles desde el Banc of California Stadium serán Juan Escobar, Pablo Aguilar y Luis Romo , además de los ya mencionados artilleros de La Máquina. No contentos con ello, Jesús Corona también fue citado para este compromiso, pero la lesión que sufrió hace semanas le impedirá vestirse de corto.

You May Also Like