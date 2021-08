Cruz Azul: Reynoso, con sentimientos encontrados por convocatorias

Y es que el entrenador señaló que para el partido del viernes 10 de septiembre ante FC Juárez tendrán a los sudamericanos con unas horas de descanso debido a que todos jugarían el jueves 9, pues ese día se disputarán el Uruguay vs Ecuador , Brasil vs Perú y Paraguay vs Venezuela.

​”Es una satisfacción colaborar en algo o mucho de la recuperación de nombres que no iban a selección como Bryan, Cata o el mismo Santi que se acerca, pero si nos ponemos de lado del club es un dolor de cabeza porque no vamos a tener a jugadores en un fin de semana previo al partido de Concachampions”, dijo el técnico en conferencia de prensa virtual.

