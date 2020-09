Cruz Azul reportó dos casos positivos de Covid-19 previo al duelo ante Tijuana

Los dos elementos que no aparecen en el parte médico del club y que tampoco hicieron el viaje a Tijuana para jugar ni con el primer equipo ni con la Sub 20 son el paraguayo Juan Escobar y el tercer arquero Andrés Gudiño .

“Los resultados, obtenidos el pasado viernes, indicaron dos casos positivos en jugadores. Ellos no realizaron el viaje a Tijuana con el equipo, se encuentran en aislamiento y bajo observación. Hasta el momento no han presentado síntomas”, informó la Liga MX a través de un comunicado.

