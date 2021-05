Cruz Azul. Capi Pérez y varios famosos piden que se rompan la madre

Cruz Azul está a unas horas de conocer su futuro, muchos aficionados no se han bajado del barco pese a 23 años de sequía, de no conseguir un título en el torneo regular, pero hoy todo puede cambiar y para que eso suceda algunos famosos que le van a La Máquina le han mandado un video a los jugadores de Reynoso para motivarlos aún más.

