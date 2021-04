Crudo cae por menos demanda de derivados

Mientras tanto, Irán, Estados Unidos y los miembros restantes del acuerdo nuclear de 2015 se reunirán en Viena para discutir la posible resurrección del acuerdo, presentando un posible camino hacia la eliminación de las sanciones a las exportaciones de petróleo del país del Medio Oriente. Sin embargo, Irán indicó que las conversaciones no tendrá éxito si Estados Unidos no elimina por completo las sanciones.

You May Also Like