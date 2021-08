Crucero Royal Caribbean zarpó para su primer viaje

millones es el costo aproximado del Odyssey of the Seas, es el barco más nuevo y más lujoso.

Construido por los astilleros Meyer Werft, en Papenburg (Alemania) con un costo de alrededor de 900 millones de dólares, el Odyssey of the Seas es el barco más nuevo, más lujoso y con la tecnología más innovadora de toda la flota de Royal Caribbean.

Desde Port Everglades, situado a las afueras de Fort Lauderdale, el Odyssey of the Seas, comandado por Sindre Borsheim, va a realizar travesías de 6 y 8 noches por el sur y el oeste del Caribe, incluyendo puertos de Aruba, Curazao, islas Caimán, Bahamas y México.

