Cronología de la “ejecución extrajudicial” de Giovanni López, arrestado en México por no usar cubrebocas | Noticias Univision América Latina

Pero el hermano de Giovanni dice que sigue libre otro policía que lo amenazó por grabar el arresto. “A mí me dijo: ‘Vamos a venir por ti y te voy a matar’”. Él también denunció que el alcalde Cervantes Aguilar les ofreció 200,000 pesos (unos 9,000 dólares) para que no difundieran el video en Facebook.

El hermano de la víctima, Cristian López, dijo a Noticias Univision que la semana pasada decidió publicar el video del incidente en las redes sociales porque no habían investigado los hechos y los amenazó el alcalde de Ixtlahuacán de Los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar. “Yo lo tenía ahí guardado. No lo subía ¿Por qué? Porque nos tenían amenazados de muerte”, afirmó.

