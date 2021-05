Crónica del Atlético de Madrid

Suárez volvió a dar medio gol a Correa y Llorente pero esta vez levantó la bandera el asistente. En una recuperación de Koke, mala salida del equipo vasco, Carrasco no decidió bien y Suárez no pudo celebrar el gol que se le resiste desde marzo. Sin Isak, que se quedó en el vestuario, a la Real le costó tener reacción.

You May Also Like