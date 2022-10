Crónica de una emergencia ambiental anunciada

Las lluvias que lanzó sobre Panamá el huracán “Julia” a su paso por Centroamérica el pasado fin de semana provocaron deslizamientos e inundaciones en los corregimientos de Volcán y Cerro Punta, distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. El área es la misma que, en 2020, golpearon los coletazos de “Eta” e “Iota”, y en donde se gastaron unos 10 millones de dólares para atender la emergencia, a manos de Bagatrac S.A.

Sobre esas obras, el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, dijo a La Prensa: “Si invertimos $10 millones probablemente $3 [millones] o $4 [millones] se los haya llevado el río nuevamente, y eso es porque probablemente el tipo de diseño y estudio producto de la emergencia de 2020 generó una respuesta desorganizada en su momento.”

Al menos 200 milímetros de agua cayeron sobre Volcán el domingo 9 de octubre de 2022, producto de los efectos del huracán “Julia” sobre el istmo centroamericano. A pesar de que la dirección de Hidrometeorología de Etesa y el Sinaproc habían emitido una alerta amarilla para la provincia de Chiriquí desde el viernes 7 de octubre, residentes del área aseguran que quedaron expuestos ante la emergencia climática, ya que ni el Sinaproc ni las otras autoridades del área tomaron iniciativa para su resguardo.

“No se nos informa lo que está ocurriendo, todo el desastre se focaliza en Bambito y Cerro Punta, pero el pueblo no sabe qué sucede, porque las autoridades no informan [sobre] los trabajos que se realizan”, expresó Nariño Aizpurúa, residente de Volcán y ex voluntario de la Cruz Roja.

¿Sin mantenimiento?

El contrato para la “Rehabilitación de la carretera Volcán-Cerro Punta, de los caminos de producción de Tierras Altas y Dragado del río Chiriquí Viejo, provincia de Chiriquí” por $10,589,861.69 millones, adjudicado a Bagatrac S.A en 2020, tras los coletazos de “Eta” e “Iota”, no contiene una cláusula que comprometa a la empresa a darle mantenimiento a la obra luego de finalizada, por lo que para la reparación de los nuevos daños habría que realizar nuevos trámites.

Sin plan de Riesgo

El actual director del Sinaproc, Carlos Rumbo, manifestó a La Prensa que se reportaron desvíos de quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones y que al menos 200 personas que vivían cerca de quebradas y ríos cuyos niveles se tornaron peligrosos fueron evacuadas de forma preventiva. “Más de 119 viviendas han sido afectadas, población que se encuentra en el albergue habilitado en la escuela de Paso Ancho”, indicó. Al ser consultado acerca de si el Sinaproc estaba preparado para contrarrestar los efectos de “Julia”, Rumbo contestó que desde el viernes estaba activada la Plataforma de Gestión Integral de Riesgo, que comprende a los gobiernos locales y la Fuerza de Tarea Conjunta en casos de emergencia.

¿Qué alcance tiene esta plataforma? Orquídea Ledezma, presidenta de la Plataforma Municipal de Riesgo del distrito de Tierras Altas, señaló a La Prensa que ellos pensaron que las lluvias “no impactarían mucho”, y que la plataforma no pudo ejecutar al máximo nivel porque no estaba preparada en un 100%. “La plataforma no pudo actuar en su máximo nivel, teníamos que haber tenido un centro de acopio, y debemos volver a reunirnos para afinar detalles”.

Sobre el tema, Laura Pedreschi, integrante del Grupo Activo de Tierras Altas, remarcó: “Hace dos años que no tenemos una plataforma de riesgos, eso indica la falta de voluntad y preocupación por la vida de los residentes”.

Fiesta en David

Mientras Tierras Altas estaba siendo afectada por los coletazos del huracán “Julia”, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se encontraba en David, en la jornada nacional de inscripciones del Partido Revolucionario Democrático. Fue recién en horas de la tarde noche, luego de que se hicieron públicos videos en donde Carrizo festejaba junto a sus copartidarios, que el vicepresidente se trasladó a Volcán, para estar al tanto de los operativos que allí se llevaban a cabo.





