Crónica de un negocio con ‘mucha ayuda’: pruebas Covid

Un ex directivo de Aitsa, consideró todo el tema de la “confidencialidad” como un trámite irregular e “ilegal”, ya que cuando se aprobó en 2018 mantener información confidencial se indica que sería para actas y la debida diligencia de las empresas que participaban en las licitaciones y concesiones, no así en los acuerdos comerciales.

Cuando Aitsa alegó a La Prensa –el 21 de octubre pasado– “confidencialidad” para no entregar la información solicitada sobre las empresas beneficiadas para hacer las pruebas de Covid, tal argumento no estaría en firme.

Al día siguiente –el 27 de noviembre– llegó su respuesta: que no tenía relación con los laboratorios Clinilab, Medimed [sic ] y Lasso y que por un tema de “organización administrativa”, su empresa era la que hacía los cobros. No respondió cuándo se constituyó el consorcio ni cuándo se les entregó la concesión. “Esta pregunta debería ser dirigida al aeropuerto de Tocumen”, dijo.

El 23 de noviembre pasado, La Prensa preguntó a Aitsa por qué Jers Medical Panama estaba cobrando por las pruebas a los viajeros que se practicaron la prueba rápida de Covid, si esta empresa no había sido mencionada por el aeropuerto como una de las empresas que practicarían las pruebas Covid-19. También, sobre el tipo de acuerdo que el aeropuerto mantenía con Jers Medical; como copia del contrato; cuál fue el criterio de selección de los laboratorios que estaban prestando el servicio y por qué no se les permitía a los viajeros realizarse una segunda prueba en el lugar para confirmar el resultado.

Tres días después –el pasado 9 de octubre– el Gobierno, a través de un comunicado, anunció no sólo la reapertura de esa terminal aérea, sino que se aplicarían pruebas de Covid-19, a un costo de $50, a todo viajero que no contara con la prueba de hisopado (PCR) o antígeno negativo del país de procedencia, 48 horas previa a su viaje. La nota omite el nombre de las empresas que se encargarían del servicio.

Pocos días antes de que el Gobierno anunciara la apertura del aeropuerto de Tocumen, una fuente advirtió que se estaría entregando la concesión a una empresa que no era un laboratorio, sino proveedora de insumos médicos: Jers Medical Panama, Inc.

