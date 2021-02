Críticas a Sucre, Alexander y Mouynes

“También es evidente que no hay plan ni para reactivar la economía ni para el manejo adecuado y transparente del proceso de vacunación. Estoy totalmente en contra de siquiera considerar el aumento de impuestos mientras no racionalicen el gasto, eliminen subsidios e incentivos fiscales a grandes empresas, y no presenten un plan consensuado de reactivación económica”, puntualizó.

“En la actualidad, son los trabajadores los que pagan mayormente impuestos, mientras que el gran capital no paga impuestos sobre sus ganancias. Las grandes transacciones financieras y las ganancias del gran capital no pagan el impuesto suficiente sobre sus ganancias [y esa] es una de las razones de que Panamá sea de los países con la peor distribución de la riqueza”, agregó.

