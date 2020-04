Críticas a la ‘influencer’ María Pombo por quitarse la mascarilla y meter los dedos dentro para grabar un TikTok en la calle

María Pombo haciendo un tiktok con el “me gusta mirar a los aspersores” después de haberse reído de Amaia por no depilarse me parece un gran crossover.

Tal y como se comprueba en del vídeo de la plataforma, con tal de imitar la voz en off, Pombo optó por quitarse la mascarilla que cubría su rostro mientras caminaba por la calle. Pero eso no es todo, ya que la influencer metió los dedos en la parte interior, lo que le puso en riesgo de contagiarse por coronavirus.

