Críticas a Ester Expósito por aparecer en la polémica foto de C. Tangana, tildada de “machista”

“Ester Expósito es feminista de lunes a viernes , el fin de semana libra”, aseguraba un usuario en Twitter al compartir la imagen publicada por C. Tangana. “Ester Expósito, feminista, pero no mucho”, aseguraba otro tuitero.

“ Soy rotundamente feminista . Eso no es matizable. El feminismo persigue, básicamente, la igualdad entre hombres y mujeres, Cuanto más mayor soy, más me doy cuenta de lo necesario que es seguir luchando por esto a un nivel real y práctico, en el día a día”, declaró en una entrevista en La Vanguardia el año pasado.

En opinión de muchos usuarios, la fotografía hipersexualiza a las mujeres . “Siempre me ha parecido muy bizarro cómo se utiliza al cuerpo de las mujeres como props (atrezo) o background (fondo) de un hombre en las fotos”, ha opinado una usuaria en Twitter, mientras otro apuntaba que “es momento de dejar de sexualizar a las mujeres, no somos ningún trofeo para posar rodeado de ellas cual macho”, ha indicado.

You May Also Like