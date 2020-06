Críticas a Bunbury por sumarse a las teorías de Miguel Bosé contra Bill Gates y por apoyar el rechazo de Trump a la OMS

Finalmente, consideró que “el ciudadano” y “su médico” son quienes deben tomar las decisiones sobre su salud al margen de las élites: “Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso , no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta”.

En este sentido, opinó sobre las teorías de la conspiración sobre los nano-chips que Gates querría implantar a la población a través de vacunas: “No tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de… Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo”, apuntó.

“No quiero utilizar la palabra ‘dictadura’ tan fácilmente porque hay gente que dice ‘esto no es una dictadura, es una pandemia’. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes . Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud”, añadió el cantante.

